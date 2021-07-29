شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه تزامنا مع هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة أمس.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت الأربعاء اخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.1 مليون برميل إلى 433.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.5 مليون برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومات والدول حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 73.4 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% إلى 75.8 دولار للبرميل.