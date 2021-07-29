ماير الألمانية لسفن الرحلات السياحية تشطب 450 وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المنتظر شطب 450 وظيفة في شركة ماير الألمانية لبناء سفن الرحلات السياحية نتيجة لأزمة كورونا

جاءت هذه الخطوة وفقا للاتفاق الذي أعلنته الرئاسة التنفيذية للشركة ومجلس العاملين ونقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) في بابنبورج الأربعاء الماضي.

وقد تمكن وزير المالية السابق في ولاية سكسونيا السفلى، يورجن-بيتر شنايدر من إدارة المفاوضات بنجاح، وذلك بعد شهور من تصلب الجبهات في أكبر شركة لتصنيع السفن في ألمانيا.

واضطرت الشركة إلى تقليل أعمالها بنسبة 40% وتوفير 1.2 مليار يورو، وذلك بسبب الجمود في قطاع الرحلات البحرية على إثر أزمة كورونا.

وكانت إدارة الترسانة تخطط مبدئيا لشطب 660 وظيفة على الأقل.

من جانبه، قال رئيس مجلس العاملين نيكو بلوم في جمعية المجلس «لقد تمكنا من تقليل الأعداد (الوظائف المشطوبة)»، ووصف ما تم التوصل إليه بأنه « حل توافقي يمكن قبوله».

وبموجب الاتفاق، فإن من المنتظر شطب 350 وظيفة من العاملين في ترسانة ماير (من إجمالي 3900 عامل) بالإضافة إلى شطب 100 وظيفة من شركة (إي إم إس) للأنظمة البحرية المملوكة لشركة ماير.

ومن المنتظر أن يتم الاستعانة ببرنامج تطوعي وشركة نقل من أجل الإبقاء على عدد حالات شطب الوظائف لأسباب تتعلق بالتشغيل عند أدنى مستوى ممكن.

وفي المقابل سيعمل الموظفون الباقون 100 ساعة سنويا بدون مقابل، ويسري هذا الاتفاق حتى نهاية 2023 .