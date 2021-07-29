شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 29-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.616 مليار جنيه.



إيقاف تداول 27 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اسيك للتعدين-اسكوم، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الدلتا للسكر، الألومنيوم العربية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المتحدة للإسكان والتعمير. إيقاف تداول 27 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اسيك للتعدين-اسكوم، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الدلتا للسكر، الألومنيوم العربية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ عبور لاند للصناعات الغذائية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مصر للزيوت والصابون، القاهرة للدواجن، المهندس للتأمين، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.616 مليار جنيه. البورصة تربح 1.7 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.616 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.49%، والعرب على 5.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 76.9 ألف جنيه، 68.2 مليون جنيه، 66 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3742 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 25.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 51.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 56.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 13.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.952 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 39.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.65%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 48.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 54.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.9%.