شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB".. وارتفاع "أموك" و"هيرميس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 223.330 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 140.820 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 353.205 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 223.365 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي إلى 61.240 عند مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ ، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.637 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 122.924 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 3.914 مليون سهم.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.616 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.49%، والعرب على 5.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 76.9 ألف جنيه، 68.2 مليون جنيه، 66 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3742 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.