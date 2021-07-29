شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشائها.. ما هي المجمعات الصناعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى مخطط إنشاء المجمعات الصناعية فى مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلى، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية، يقدم الخليج 365 أهم المعلومات عن انتشار المجمعات الصناعية الجديدة.

ويعتبر المجمع الصناعي وهو أشبه بمدينة صناعية لكن على مستوي أقل وبمساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة بها مرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة طرق داخلية، ويهدف المجمع الصناعي إلي دعم توطين صناعة وطنية معينة، مثال المجمع الصناعي في الروبيكي لدباغة الجلود والمجمع الصناعي للبلاستيك في مرغم بالإسكندرية.

ونجحت مصر في إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير إنجازات وزارة الصناعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

كما وجه بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعمًا للتخصصات الصناعية فى القطاعات المختلفة التى تصب فى صالح خطط التنمية الشاملة فى مصر.