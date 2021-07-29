شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس بعد استيعاب بيان الاحتياطي الفيدرالي أمس، وزاد الدولار خسائره بعد صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.5% بعد نمو بنسبة 6.4% في الربع الأول.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 400 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 424 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 382 ألفا.



هذا، وقد استعابت الأسواق بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس والذي تم من خلاله تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بي السفر و0.25% دون تغيير.



وأكد البنك المركزي تحسن الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، لكنه يرى أن معدل التضخم ارتفع بسبب عوامل مؤقتة، وهو ما يدعو إلى التمسك بالسياسة النقدية الحالية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.