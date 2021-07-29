شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



واظهرت بيانات حكومية صادرة بالأمس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي ارتفع بنسبة 0.8% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.5% خلال يونيو/حزيران، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات.



وكشفت بيانات أخرى اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار الواردات الأسترالية بنسبة 1.9% خلال يونيو/حزيران متجاوزا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 1.1%.



هذا، وقد استعابت الأسواق بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس والذي تم من خلاله تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بي السفر و0.25% دون تغيير.



وأكد البنك المركزي تحسن الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، لكنه يرى أن معدل التضخم ارتفع بسبب عوامل مؤقتة، وهو ما يدعو إلى التمسك بالسياسة النقدية الحالية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7392، وسجل أعلى سعر عند 0.7415 وأقل سعر عند 0.7359.