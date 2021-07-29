إطلاق خدمة تحديث الصكوك للوحدات ذات الملكية المشتركة

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وأوضح البرنامج أن خدمة «تحديث الصكوك» تمكن أصحاب الصكوك القديمة للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من التسجيل في البوابة الالكترونية وإنشاء جمعية ملاك وتصحيح أوضاعهم وتوضيح نسبة التملك من الأجزاء المشتركة، كما تمكنهم من انتخاب رئيس للجمعية والتصويت لرسوم الاشتراكات والاستفادة من صفحة المجتمع، وذلك بعد إعادة الفرز وإصدار الصكوك الالكترونية.
واشترط للاستفادة من الخدمة، التسجيل في منصة «ملاك» وإدخال رقم الصك القديم وإرفاق صورته، إضافة إلى الموافقة على إعادة الفرز، والقبول بالشروط والأحكام، مبينا أن الخطوة الأولى تكمن في تقديم المالك للصك أو من يفوضه بطلب تحديث صكوك جميع الوحدات العقارية في العقار الواحد في الملكية المشتركة، ومن ثم يقوم المكتب الهندسي المعتمد بسحب بيانات الصكوك، وإعادة فرز الوحدات العقارية، عقب ذلك تصدر محاضر الفرز، وتنتهي العملية باستبدال الصك القديم بالصك الالكتروني عن طريق وزارة العدل.
يذكر أن نظام ملاك الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من سنة 2020، كما أطلق البرنامج أخيرا عددا من الخدمات الالكترونية مثل (إنشاء محضر اجتماع، الترشيح والتصويت لمدير العقار، والتعيين المباشر لمدير العقار) التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع، بوضع آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من الخدمات الالكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة لتيسير أعمال الجمعيات، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك التي من شأنها تخفيف العبء على الملاك في دفع الرسوم من خلال تسجيل هذه الجمعيات وتمكينها من إبرام الصفقات والأعمال الاستثمارية حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، ودعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين المُلّاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات.
شروط الاستفادة من الخدمة:
- التسجيل في منصة «ملاك»
- إدخال رقم الصك القديم وإرفاق صورته
- الموافقة على إعادة الفرز
- القبول بالشروط والأحكام
خطوات الاستفادة من الخدمة:
- يتقدم المالك للصك أو من يفوضه بطلب تحديث صكوك جميع الوحدات العقارية في العقار الواحد في الملكية المشتركة
- يقوم المكتب الهندسي المعتمد بسحب بيانات الصكوك وإعادة فرز الوحدات العقارية
- إصدار محاضر الفرز
- استبدال الصك القديم بالصك الالكتروني عن طريق وزارة العدل
خدمة تحديث الصكوك
- تهدف لتصحيح أوضاع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وإصدار صكوك الكترونية حديثة
- تمكن أصحاب الصكوك القديمة للوحدات ذات الملكية المشتركة من التسجيل في البوابة الالكترونية
- تتيح إنشاء جمعية ملاك وتصحيح أوضاع الملاك وتوضيح نسبة التملك من الأجزاء المشتركة
- تمكن من انتخاب رئيس للجمعية والتصويت لرسوم الاشتراكات والاستفادة من صفحة المجتمع
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