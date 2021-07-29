شكرا لقرائتكم خبر المزاد الرسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لموسم عنيزة للتمور، ينطلق غدا، وذلك في المدينة الغذائية شرق عنيزة تحت عنوان (ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني). وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة المشرف على الموسم نزار الحركان خلال لقاء صحفي بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، أن موسم التمور تنظمه غرفة عنيزة، بشراكة استراتيجية مع بلدية المحافظة، حيث عرف بالهوية الجديدة، وخطة العمل في الموسم، وأبرز الفعاليات المصاحبة في جادة التمور، وفلايح عنيزة.



كانت هذه تفاصيل خبر المزاد الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.