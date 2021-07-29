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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت على شهادة الامتثال لمعايير الأداء (ASI-PS)، وشهادة اعتماد تسلسل العهدة (ASI-CoC) من خلال الشركة التابعة لها (شركة معادن للألمنيوم).

ويمثل حصول مـعـادن على هاتين الشهادتين إنجازا مهما، حيث تعتبر أول جهة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أول مجمعات الألمنيوم الخمسة المتكاملة في العالم، التي تحوز على الشهادتين.

وتوفر شهادة الامتثال لمعايير مبادرة الريادة في صناعة الألمنيوم (ASI) فرصة لمنتجي ومستخدمي الألمنيوم في القطاع لإثبات التزامهم بتسيير الأعمال بطريقة مسؤولة من الناحية الاجتماعية والبيئية وحفاظهم على نظام حوكمة متين قائم على الشفافية.

ويعد حصول «مـعـادن» على الشهادتين بمثابة تقديم ضمان موثوق للعملاء والمستهلكين وأصحاب المصلحة فيما يخص أعمال مـعـادن في قطاع الألمنيوم، كما يعكس سعي مـعـادن لتطبيق أعلى المعايير العالمية.