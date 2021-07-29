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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أطلقت منصة البنود الزكوية بغرض تمكين المحاسبين والمختصين من التعرف على المعالجات الزكوية لبنود قائمة المركز المالي، وفقا للائحة التنفيذية لجباية الزكاة وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، والقواعد التابعة لها، وذلك عبر أداة بحث وفرز تمكن المستفيد من البحث باسم البند أو تصنيفه المحاسبي للوصول إلى المعالجة الزكوية الخاصة به. وتهدف المنصة إلى زيادة نسب الالتزام الطوعي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والإسهام في رفع الوعي حيال آليات حساب الزكاة لدى فاحصي الهيئة والمكلفين والتسهيل على المحاسبين بذكر تصنيفات البنود الزكوية وطريقة معاملة الهيئة لها، من خلال أداة متطورة تتيح للمختصين البحث باسم البند الزكوي للوصول إلى معالجة زكوية صحيحة.



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