3 مزادات لتصفية 10 عقارات في جدة والأفلاج ووادي الدواسر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 3 مزادات الكترونية، تهدف إلى تصفية 10 عقارات في الأفلاج وجدة ووادي الدواسر.

وأوضح المركز في بيان له أمس أن المزادات هي: (مزاد درة الأفلاج)، الذي يبدأ الإثنين 2 / 8 / 2021م ويستعرض 3 فرص استثمارية تتمثل في عمارة تجارية سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 م2، و(مزاد درة جِدة) الذي يبدأ الأحد 8 / 8 / 2021م، لتصفية 5 عقارات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، بمساحات إجمالية تتجاوز 408 آلاف م2، بالإضافة إلى (مزاد نخبة الوادي) الذي يبدأ 11 / 8 / 2021م ويستعرض فرصتين استثماريتين تتمثلان في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز 1,560,000 م2 في محافظة وادي الدواسر.

وتعرض منصات المزادات الالكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما أنها تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وسهولة استكمال إجراءات البيع والشراء الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور.

ويعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.







2 أغسطس 2021







8 أغسطس 2021



مزاد درة جدة لتصفية 5

عقارات تتمثل

في أراض تجارية وسكنية، بمساحات

إجمالية تتجاوز

مزاد درة الأفلاج لتصفية 3 فرص استثمارية تتمثل في عمارة تجارية سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 م2

408 آلاف م 2





11 أغسطس 2021



مزاد نخبة الوادي لتصفية فرصتين استثماريتين تتمثلان في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز 1,560,000 م2 في محافظة وادي الدواسر