1689 زيارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ميدانية نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منذ مطلع يوليو الحالي على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 229 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، فيما وجهت الوزارة 70 إنذارا للمنشآت المخالفة، وتلقت 26 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل.

وأكد فرع الوزارة على أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة ولوائح الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك.