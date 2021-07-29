شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بآخر جلسات يوليو على رأسها الشحن بنسبة 2.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر يوليو، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.35%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.91%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.92%.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.51%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.63%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.04%.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.616 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.49%، والعرب على 5.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 76.9 ألف جنيه، 68.2 مليون جنيه، 66 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3742 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.