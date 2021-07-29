شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تصل للمراحل النهائية لتصفية صندوق الإنماء العقاري بالكامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توصلها إلى المراحل النهائية لاستكمال كافة الإجراءات النظامية لتصفية الصندوق وإنهاءه ونقل صكوك ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً في الصندوق من قبل الشركة العقارية السعودية (كإستثمار عيني) لصالحها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليم الخميس، بأنه قد تم استرداد مبلغ الإستثمار (الاشتراك) النقدي وقدره 40 مليون ريال فقط لا غير.

وتتوقع الشركة، أن يتم الانتهاء من كامل الاجراءات النهائية خلال شهرين من الآن، حيث تم توقيع اتفاقية انهاء صندوق الإنماء العقارية بتاريخ 20 أكتوبر 2020، وملحق اتفاقية انهاء الصندوق بتاريخ 24 يونيو 2021، وصدور القوائم المالية لغرض الإقفال النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع المصاريف العمومية والادارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3 مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة، كذلك ارتفعت المصاريف التسويقيه والبيعية بمبلغ 11.6 مليون ريال بسبب إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصليها بمبلغ 8.4 مليون ريال وإرتفاع مصاريف الدعاية والإعلان.