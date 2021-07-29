شكرا لقرائتكم خبر عن "تكوين" تُعدل اتفاقية إعادة جدولة تمويل بقيمة 209.5 مليون ريال مع مجموعة بنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن تعديل اتفاقية إعادة جدولة التمويل القائم البالغ 209.5 مليون ريال من اتفاقية تسهيلات المرابحة بعد السداد المبكرالبالغ 152.3 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن جهات التمويل هي مجموعة بنوك سعودية مكونة من البنك العربي الوطنى ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التمويل الأساسي بلغ مجموعها 1.3 مليار ريال، والتي سبق توقيعها في 11 مارس 2015، كما سبق توقيع اتفاقية إعادة جدول في 11 مايو 2020، لمبلغ 429.4 مليون ريال المتبقي في ذلك التاريخ، والموقعة مع مجمع بنوك سعودية وهي البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد.

وقالت الشركة، إن سبب السداد المبكر هو الرغبة في تخفيض حجم الدين وتخفيض مصروفات التمويل.

ونوهت الشركة إلى أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت سبع سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ 11 سبتمبر 2015، وتنتهي في 11 سبتمبر 2021، وأصبحت خمس سنوات من تاريخ 12 مايو 2020 حتى 11 سبتمبر 2024 هذا وأصبحت مدة التمويل للمتبقي بعد السداد المبكر هي ثلاث سنوات تبدأ من 12 سبتمبر 2021، وتنتهي في 11 سبتمبر 2024، ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية.

ويحسب البيان، تستمر الضمانات القائمة مقابل التمويل المعاد جدولته، والمتمثلة في رهن حصص شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (صافولا لأنظمة التغلبف سابقا) وحساب الدخل ورهن حساب الدخل للشركات التابعة لشركة تكوين باستثناء شركة مصنع الأنسجة المتطورة التي تم فك الرهن الخاص بها واستمرارية السند لأمر الموقع، واستمرارية الضمان الاعتباري المقدم من شركة العثمان القابضة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 10 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة تكلفة المبيعات، وزيادة مصاريف البيع و التسويق و انخفاض الايرادات الأخرى و ذلك بالرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وزيادة ايرادت المبيعات.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.