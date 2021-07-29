شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"داو جونز" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية ليرتفع "داو جونز" إلى مستوى قياسي جديد.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.5% بعد نمو بنسبة 6.4% في الربع الأول.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 400 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 424 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 382 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 35079 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4420 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 154 نقطة) إلى 14817 نقطة.