شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى أسبوعين بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات التجارية ، بالتزامن مع تباطؤ إنتاج النفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 73.25$ الأعلى منذ 14 تموز/يوليو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 72.38$، و سجل أدنى مستوي عند 72.29$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1 % إلى مستوي 75.53$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 74.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 74.62$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.7% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.2% ، عقب التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تموز/يوليو ، فى تاسع انخفاض أسبوعي فى غضون شهرين ونصف ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 435.58 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 25 حزيران/يونيو الماضي ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.