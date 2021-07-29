شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 29-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.78 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وأما عن أسعار العملات فى مصر شهدت تباينا اليوم، ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهما أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.50 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 للشراء، 18.59 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.45 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.23 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.78 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.48 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 220.26 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 220.26 ريال بما يعادل 58.73$ سعر الذهب عيار 22بنحو 201.91 ريال بما يعادل 53.83$ سعر الذهب عيار 21بنحو 192.73 ريال بما يعادل 51.39$ سعر الذهب عيار 18بنحو 165.20 ريال بما يعادل 44.05$ سعر الذهب عيار 14بنحو 128.48 ريال بما يعادل 34.26$ سعر الذهب عيار 12بنحو 110.13 ريال بما يعادل 29.36$ سعر أوقية الذهببنحو 6,850 ريال بما يعادل 1,826$ سعر جنيه الذهببنحو 1,542 ريال بما يعادل 411.10$ سعر كيلو الذهببنحو 220,258 ريال بما يعادل 58,727$