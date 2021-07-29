أسباب اتجاه المراهنات نحو العملات المشفرة في 2021

قبل عقد من الزمان، كانت الأصول الرقمية المسماة العملات المشفرة مصطلحات غامضة في الاقتصاد العالمي، ببطء ولكن بثبات شقوا طريقهم إلى السوق السائدة بسبب ميزاتهم المبتكرة وتقنية blockchain التي أصبحت الآن طريقة بديلة للدفع خاصة للصناعات الرقمية المحلية مثل iGaming.

iGaming هو مصطلح شامل يشير إلى جميع أشكال المقامرة عبر الإنترنت، يغطي هذا الكازينوهات الحية، والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، ومراهنات الرياضات الإلكترونية والعملات المشفرة.

مراهنات العملات المشفرة تعتبر أحد الاتجاهات الرائدة المتوقع ازدهارها مع نهاية عام 2021، حيث أن عملة البيتكوين أصبحت جاهزة للسيطرة على طرق الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان / الخصم والتحويلات المصرفية.

إذن.. ما الذي يجذب اللاعبين لممارسة القمار وألعاب الطاولة بالعملات المشفرة؟، وفي هذا المقال نتناول أبرز 7 أسباب لانتشار كازينو العملات المشفرة.

7 فوائد لاستخدام البيتكوين

فيما يلي بعض الفوائد التي تجعل اللاعبين يفضلون اللعب في موقع كازينو يقبل bitcoin:

المعاملات بلا حدود

نظرًا لأن المقامرة غير قانونية تمامًا في جميع أنحاء العالم، فإن الحصول على المال داخل وخارج كازينو عبر الإنترنت قد يكون أمرًا صعبًا إذا كنت تعيش في مناطق تحظره، وأثناء استخدام تقنية VPN التي تساعد على اللعب بشكل سري من عنوان IP مختلف، يمكن لطرق الدفع التقليدية أن تكشف عن مواقعك الحقيقية بسهولة وعلى الفور.

وتعمل العملات المشفرة و البيتكوين على وجه الخصوص على تمكين الأشخاص من أن يكونوا بنوكهم الخاصة وأن يديروا المعاملات بأنفسهم. كيف ذلك ، قد تسأل؟ من خلال تقنية blockchain، يمكنك تحويل الأموال الورقية إلى BTC، والإيداع والسحب في أي وقت وفي أي مكان لأن العملات الرقمية لا مركزية ، ومن نظير إلى نظير، وبدون حدود.

مجهول لكن عام

أحد المفاهيم الخاطئة حول Bitcoin هو أنها أصبحت منصة للمحتالين والأسواق السوداء، في الواقع يتم تخزين جميع معاملاتها بشكل عام ودائم في دفتر رقمي، الطريقة الوحيدة التي يوفر بها التشفير إخفاء الهوية هي من خلال عرض العناوين والمفاتيح الخاصة والعامة في سلاسل نصية.

غير خاضعة للضرائب

إذ تخضع أرباح المقامرة للضرائب في معظم البلدان، ليس إلا إذا كنت تلعب باستخدام Bitcoin بالطبع، نظرًا لأنه لا توجد منطقة في العالم قد اعترفت حتى الآن بعملة البيتكوين كعملة قانونية، فعند الفوز بالجائزة الكبرى يستطيع اللاعب الهروب من دفع تكاليف السحب والإيداع للبنوك.

معاملات سريعة

معاملات البيتكوين سريعة يستغرق الأمر بضع دقائق فقط، بينما تمتد الكازينوهات التقليدية عبر الإنترنت ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام عمل، باستخدام هذه الميزة تخيل عدد ألعاب القمار التي لعبتها وفزت بها في يوم واحد فقط.

إيداع وسحب أكبر

فائدة أخرى لمعاملات BTC هي أنه لا توجد حدود، هذا فقط قد تستغرق الكميات الضخمة وقتًا أطول من المعتاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

عناوين الفتحات الحصرية

يتلقى مستخدمو البيتكوين فوائد أفضل بكثير بصرف النظر عن برامج الولاء والعروض الترويجية اليومية، تمتلك كازينوهات العملات المشفرة عناوين فتحات حصرية لا يمكن لعبها إلا باستخدام Bitcoin أو العملات الرقمية الأخرى التي تدعمها.

عادل بشكل مثبت

أخيرًا وليس آخرًا، تشتهر ألعاب مراهنات Bitcoin بخوارزمية عادلة، إنها أداة أو مفتاح يستخدمه اللاعبون لتأكيد ما إذا كان موقع الكازينو يغش أم لا.