شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة تعاود الانخفاض رغم استمرار القلق بشأن الطقس في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القهوة خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تواصل القلق من برودة الطقس في البرازيل.



وذكرت تقارير أولية لوكالة إمدادات الغذاء البرازيلية في الأسبوع الماضي أن هناك موجات صقيع أثرت على مناطق شاسعة تتراوح ما بين 150 ألف إلى 200 ألف هكتار في الدولة اللاتينية، أو ما يعادل نحو 11% من إجمالي المناطق المزروعة بالقهوة في البلاد.



وأوضح تجار القهوة بأن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1994 التي تشهد فيها البرازيل مثل هذا الطقس السيء الأمر الذي يلمح إلى تعرض الدولة اللاتينية لموجات صقيع شديدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للقهوة بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1.97 دولار للرطل بعد مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 20%.