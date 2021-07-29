شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 29-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا ملحوظا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك الاسكندرية 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.