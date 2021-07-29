شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الخميس 29-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا ملحوظا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك الاسكندرية 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.50جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.44جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 18.50جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل 18.45جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفى بنك البركة يسجل 18.53جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.