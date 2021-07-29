شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنهى تعاملاتها بارتفاع جماعى.. باستثناء تراجع محدود للمؤشر الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، باستثناء تراجع محدود للمؤشر الرئيسي، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين المصريين نحو 12.1 مليون جنيه، وصافي مشتريات العرب نحو 58.1 مليون جنيه، في حين بلغ صافي بيع المستثمرين الأجانب اليوم نحو 70.2 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجيى إكس 70%" بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72%، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.