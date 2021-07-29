شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض اشتبه ياسر محمد إبراهيم ، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 8 كيلو جرام من المشغولات الفضية المرصعة بالاحجار.

قرر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى الجمركي .