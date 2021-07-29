الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 29-07-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من الوصول إلى هدفنا المنتظر عند 73.30 ويتذبذب قربه، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 75.00.

 

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 71.05.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا