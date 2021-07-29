شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من الوصول إلى هدفنا المنتظر عند 73.30 ويتذبذب قربه، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 75.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 71.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد