شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى شهر قبل بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى شهر مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بعدما قلص اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت أقرب من المخطط له سابقا ، يأتي هذا قبل صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوى 91.98 نقطة الأدنى منذ 29 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.26 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.29 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات بيع الدولار ،عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر، من خلال استمرار أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و 0.25% ،وبرنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهريا.

وأكد المركزي الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر بوادر تقدم ، لكن هذه البوادر ليست كافية لإنهاء السياسة النقدية شديدة السهولة التي طبقت العام الماضي ،وأكد أن التطعيم على نطاق واسع ضد فيروس كورونا ساهم فى تعزيز التعافي الاقتصادي ،لكن القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة لم تتعاف تماما حتى الآن.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، البيانات السلبية سوف توسع خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني المتوقع نمو بمعدل 8.5% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 6.4% فى الربع الأول.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.382 مليون فى الأسبوع المنتهي 23 تموز/يوليو من 0.419 مليون الأسبوع الأسبق.