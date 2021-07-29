شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد انتهاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، والتأكيد على استمرار دعم أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,823.90$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.23$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,806.83$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، عقب انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 91.98 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، فى ظل انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت أقرب من المخطط له سابقا.

تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية ،أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر ، من خلال استمرار أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ،وبرنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهريا.

وأكد المركزي الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر بوادر تقدم ، لكن هذه البوادر ليست كافية لإنهاء السياسة النقدية شديدة السهولة التي طبقت العام الماضي ،وأكد أن التطعيم على نطاق واسع ضد فيروس كورونا ساهم فى تعزيز التعافي الاقتصادي ،لكن القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة لم تتعاف تماما حتى الآن.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,025.64 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 أيار/مايو الماضي.