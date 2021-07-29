شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لمستوى قياسي جديد ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، مع استمرار إفصاح كبرى البنوك والشركات عن نتائج أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ، وبعد تأكيد البنك الفيدرالي الاتحادي استمرار دعم أكبر اقتصاد فى العالم حتى تتحقق جميع الأهداف.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.5% حتى الساعة 11:23 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 464.02 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.7% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد نتائج أعمال قوية لكبرى البنوك فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.0% ، فى ظل انتعاش معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم قرابة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات تصحيح وجني أرباح من المستوي القياسي الجديد عند 4,422.73 نقطة.

أبقي البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء على أدواته النقدية دون أي تغيير يذكر ،وأكد أن الاقتصاد الأمريكي قد أحرز تقدما ملحوظا ، غير إنه لا يزال أمامه بعض الوقت قبل التطلع إلى تقليص السياسة النقدية شديدة السهولة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 قرابة 0.8% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.