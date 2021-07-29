شكرا لقرائتكم خبر عن اربح ماليًا من معرفتك بالتداول مع BDSwiss والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يخفى على أحد أن جائحة كوفيد 19 قد شكلت للإنسانية الحديثة تحديًا لم يسبق له مثيل. فبالإضافة إلى الخسائر المأساوية في الأرواح، تسبب الفيروس أيضًا في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية كان من شأنها إغلاق الشركات وتسريح الشركات لموظفيها وارتفاع معدل البطالة ارتفاعًا كبيرًا. وأدى فقدان مصدر الدخل الرئيسي إلى تحول الكثيرين إلى مصادر دخل بديلة.

فاتجاه قطاع تداول الأفراد (الذي يطلق عليه أيضًا اسم تداول عملاء التجزئة) والذي بدأ في العودة إلى طبيعته في عام 2020 قد حافظ على انتعاشه، حيث سجلت أسعار أسهم شركات مثل "جيم ستوب" و "إيه.إم.سي للترفيه" ارتفاعًا كبيرًا بفضل مساعدة مستثمري التجزئة. ولكن بينما حقق الاتجاه في هذا القطاع مكاسب للبعض فإنه قد أدى إلى تكبد البعض الآخر خسائر جسيمة. ومن المهم عدم نسيان أن معظم المتداولين الأفراد يقومون بتداول عقود الفروقات. ونحن في BDSwiss نقدم مجموعة متنوعة من عقود الفروقات على أسهم شركات عالمية شهيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وفيسبوك وآبل وغيرهم الكثير .

إن الأهمية الكبيرة للتعليم والإدارة الصحيحة للمخاطر قد ظهرت واضحة وضوح الشمس من جديد أمام أعين المتداولين الذين شاهدوا برعب شديد الأسواق وهي ترتفع وتنخفض. وصحيح أن بعض المتداولين ما يزالوا يفضلون أن يقوموا بالتداول بأنفسهم، ولكن الكثير من المتداولين الجدد قد تحولوا إلى التداول بنسخ الصفقات.

تداول الأفراد والتداول بنسخ الصفقات

شهد وسطاء عقود الفروقات الذين يتعاملون مع تداول الأفراد انضمام عدد قياسي من المتداولين الجدد إليهم؛ وكان الكثير من هؤلاء المتداولين ممن لم يسبق لهم التداول من قبل. وعلى الرغم من توافر مجموعة متنوعة من أدوات التداول إلا أن المتداولين عديمي الخبرة قد يجدوا صعوبة في المضاربة وتفسير ما يحدث في الأسواق بالسرعة الكافية التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة عند قيامهم بالتداول.

ومن أجل ذلك، وجد كثير من المتداولين أنفسهم يتحولون إلى الأدوات والحلول القيمة التي بإمكانها مساعدتهم في تقليل المخاطر وتحقيق أهدافهم في التداول. والتداول بنسخ الصفقات هو أحد هذه الحلول؛ فهو يتيح للمتداولين الاستفادة مما يتمتع به شخص آخر من خبرة بالسوق ومعرفة بالتداول من خلال نسخ استراتيجيات التداول الخاصة به.

ومع ذلك، فالفوائد التي يقدمها التداول بنسخ الصفقات لا تقتصر فقط على من "يتابعون" المتداولين الناجحين - وإنما تحقق الاستراتيجية المنفعة لكلا الطرفين المعنيين وهما : "مقدم الاستراتيجية" والمتداول المبتدئ الذي يختار نسخ صفقات مقدم الاستراتيجية. ونحن في BDSwiss نرحب بالمتداولين المحنكين ذوي الخبرة الراغبين في مشاركة استراتيجياتهم مع الآخرين نظير رسوم أداء على الأرياح المحققة.

التداول بنسخ الصفقات في BDSwiss

كجزء من برنامج الشراكة الذي تقدمه، تمنح BDSwiss الفرصة للمتداولين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في التداول لاستثمار معرفتهم بأن يصبحوا "متداولين أساتذة". فبصفتك "أحد المتداولين الأساتذة" فإنك تسمح للمتداولين الآخرين باستنساخ صفقاتك في الوقت الفعلي، نظير رسوم أداء تحددها بنفسك على جميع الأرباح التي يحققها متابعيك.

يمكن للمتداولين الناجحين ممن لديهم سجل موثق من الإنجازات العمل بصفتهم مديري محافظ نوعًا ما للمتداولين زملائهم عن طريق نظام آلي بشكل كامل. وحتى يتسنى لك القيام بذلك، ليس عليك إلا تفعيل التداول بنسخ الصفقات ‘Copy Trading’ تحت الإعدادات "Settings" في لوحة التحكم "Dashboard" الخاصة بك. وسيكون بمقدور متابعيك مشاهدة أنشطتك في التداول على لوحة التحكم الخاصة بهم واختيار ما إذا كانوا يريدون البدء في نسخ صفقاتك. وبمجرد أن يبدأوا في نسخ صفقاتك، يمكنك أن تختار تقاضي رسوم أداء تتراوح نسبتها من 0% إلى 50% على جميع أرباح متابعيك. وبصفتك أحد المتداولين الأساتذة، ستتلقى مكافأتك مباشرة في حساب التداول الخاص بك كل شهر. وتعتمد رسوم الأداء الخاصة بك على الصفقات الرابحة في الشهر السابق، ويتم دفعها في بداية الشهر التالي.

ويتوفر برنامج BDSwiss "المتداول الأستاذ" أيضًا للشركاء الذين يقومون بإحالة الأشخاص إلى الشركة مثل المنتسبين والوسطاء المعرفين.

برنامج شركاء BDSWISS

مع وصول عدد شركائها المسجلين إلى أكثر من 17500 شريكًا، بذلت BDSwiss جهودًا مكثفة من أجل إنشاء برامج مجزية لشركائها من جميع الأنواع والخلفيات. ويعتبر برنامج BDSwiss للشراكة أحد أكثر برامج الشراكة تنافسية في مجال الفوركس حيث يضم مجتمعًا سريع النمو بشكل كبير، وتم إنشاء هذا البرنامج بهدف منح الفرصة للمتداولين المحنكين ذوي الخبرة والمنتسبين والوسطاء المعرفين لإحالة المتداولين إلى BDSwiss والاستفادة من العمولات التنافسية والمكافآت الإضافية. وبالإضافة إلى برنامجها "المتداول الأستاذ"، تشمل برامج الشراكة التي تقدمها BDSwiss ما يلي:

المنتسبين: تم إنشاء برنامج BDSwiss للمنتسبين من أجل تلبية احتياجات أولئك الذين لديهم تواجد قوي على شبكة الإنترنت ويرغبون في الاستفادة المادية من حركة المرور بمواقعهم على الشبكة، ويتيح لك هذا البرنامج تقديم زائريك إلى وسيط يتمتع بالشفافية والموثوقية مقابل حصولك على عمولات تنافسية. وانطلاقًا من أن متوسط معدل تحويل العملاء المحتملين لعملاء فعليين يبلغ 37%، تضمن BDSwiss أن عملية انضمام العملاء الجدد إليها ستكون سريعة وسهلة، وسيقوم "مديرو المنتسبين" المتمرسين والمحنكين بدعم الجهود التي تبذلها ومساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من حركة المرور بموقعك.

الوسطاء المعرفين: يمكنك الاستفادة من برنامج BDSwiss للوسطاء المعرفين إذا كنت تمتلك شبكة شخصية قوية من المتداولين. صحيح أنك ستحتاج إلى بذل جهود في التسويق لتحويل الأشخاص الذين تقوم بإحالتهم إلى الشركة لعملاء فعليين، ولكن BDSwiss تزود شركائها بجميع الموارد التسويقية التي يحتاجون إليها من أجل تسهيل عملية تحويل العملاء المحتملين لعملاء فعليين.

وبالإضافة إلى الموارد التسويقية والتعليمية الشاملة المتاحة للتوزيع، يتم تخصيص "مدير شراكة" شخصي للوسطاء المعرفين من أجل مساعدتهم في إدارة إحالاتهم واستكشاف وسائل لتوسيع نطاق شبكاتهم المحلية وزيادة الوعي بالعلامة التجارية عن طريق التنظيم المشترك للندوات والأحداث المحلية والتي تقام تحت رعاية BDSwiss بشكل حصري.

ما الذي يجعل BDSwiss الوسيط المثالي للشراكة معه

تقدم BDSwiss لشركائها حلاً شاملاً والذي يمكنه مساعدتك بحق في زيادة مكاسبك المحتملة لأقصى قدر ممكن. انطلاقًا من سعيها لإقامة علاقة طويلة الأمد، تقدم BDSwiss مدفوعات شفافة ومرنة، وبرامج عمولات قابلة للتعديل حسب الطلب، وأدوات بديلة متعددة للاستفادة ماديًا بما فيها التداول بنسخ الصفقات وعمولات المنتسبين الفرعيين.

وتضمن BDSwiss أيضًا تلبية احتياجات عملائك عن طريق إمدادهم بكل ما يحتاجون إليه للتداول في الأسواق المالية العالمية بدءًا من فروق الأسعار التنافسية والمواد التعليمية المفيدة والتنبيهات اليومية للسوق والندوات الإلكترونية التي يقدمها خبراء الشركة المحنكين في المجال، ووصولاً إلى منصات وأدوات التداول المبتكرة وأنواع الحسابات المصممة خصيصًا على نحو يناسب جميع المتداولين، وبالطبع شروط التداول التي ليس لها مثيل.

أفكار ختامية

يتيح برنامج BDSwiss للمنتسبين الفرصة لأي شخص يتمتع بوجود قوي على شبكة الإنترنت في الأسواق المالية أن يستفيد من برامج المكافآت التنافسية التي تقدمها الشركة من خلال إحالة العملاء إلى موقع الشركة الإلكتروني.

يمنحك برنامج شراكة الوسطاء المعرفين الفرصة لأن تصبح شريكًا مع واحدة من أكثر الشركات موثوقية في المجال والتي تقدم لعملائها أكثر منصات التداول تطورًا وحداثة وموارد تعليمية شاملة.

وأخيرًا فإن برنامج المتداول الأستاذ يتيح لك مشاركة خبرتك ومعرفتك بالتداول مع الآخرين، مما يتيح لمن يقرروا نسخ استراتيجيتك مشاركتك قصة نجاحك في عالم التداول.

أيًا ما كان الطريق الذي ستختار أن تسلكه، ستقف BDSwiss بجانبك، وتسلحك بالأدوات والموارد التعليمية اللازمة التي تحتاجها لتحقيق أهدافك التجارية الطموحة بصفتك أحد شركاء BDSwiss.