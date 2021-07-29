شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.86% بما يعادل -4.57 نقطة ليستقر على سعر 241.78 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 238.00، ليستهدف مستوى المقاومة 249.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه