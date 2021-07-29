شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.09% بما يعادل -2.19 نقطة ليستقر على سعر 198.28 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه صاعد على المدى القصير، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 191.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 209.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه