شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك عن طريق محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل 41 سنت ليستقر على سعر 96.07 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 94.25، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 100.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه