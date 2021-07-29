شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 75.20 دولار والخام الأمريكى بـ72.86 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 75.20 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.86دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس شهدت ارتفاعا وذلك مع انخفاض مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية إلي أدني مستوياتها منذ شهر يناير العام الماضي.

وكانت أسعار خام القياس العالمي برنت قد سجلت المكاسب الأسبوعية الأولي لها في شهر بنسبة بلغت 0.7 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي الأولي لها في ثلاث أسابيع بنسبة 0.4%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع ل "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل.