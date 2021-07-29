شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: استقرار جميع الأصناف والبطاطس تتراوح بين 2.5-5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-7-2021 شهدت استقرارا فى سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرارا فى سوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الملوخية سجلت 2- 5.5 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، الفاصوليا 7-17جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، أسعار البطاطس الجملة لتتراوح 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.