شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 794 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع للمرة الثانية بقيمة جنيهين، عقب صعوده صباحا بحوالي 4 جنيهات ليصبح إجمالي صعود سعر الذهب 6 جنيهات اليوم، وجاء صعود الذهب في سوق الصاغة عقب تحرك سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1822 دولار وقت نشر التقرير.





أسعار الذهب اليوم عقب ارتفاعها:

عيار 18: 680.50 جنيه.

عيار 21: 794 جنيها.

عيار 24: 907.40 جنيه.

الجنيه الذهب: 6352 جنيها.

أونصة الذهب 1822 دولار.

وسجل سعر الذهب هذا الارتفاع في البورصة العالمية نتيجة تراجع الدولار وهبوط العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية، لكن مكاسب المعدن النفيس قيًدها حذر بين المستثمرين مع ترقب بعض البيانات الاقتصادية غدا الجمعه.

وشهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي ارتفاع ملحوظ بنسبة 065% لتتخطي أونصة الذهب مستوى 1820 دولار، وذلك لعدة أسباب أهمها ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه لا نية لزيادة أسعار الفايدة خلال وقت قريب.