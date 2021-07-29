شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بالم هيلز للتعمير، السويدي إليكتريك، جي بي اوتو، النساجون الشرقيون للسجاد، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، إعمار مصر للتنمية، ابن سينا فارما، جاء ذلك رغم ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2374 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13246 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4185 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 3745 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اسيك للتعدين-اسكوم، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الدلتا للسكر، الألومنيوم العربية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، 280 ألف سهم، 10.8 مليون سهم، 86983 سهم، 25 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 1973 سهم، 248 ألف سهم، 5.6 مليون سهم، 117 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على شركة إيديتا للصناعات الغذائية لعدد 2.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 20.3 مليون جنيه، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لعدد 1.3 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون جنيه.

وأعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود عدد 521 ألف سهم بسعر 53.912 جنيه بقيمة إجمالية 28.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 8.414% إلى 11.423%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وفي نفس السياق أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، رفع أكبر مساهم المتمثل في شركة أكوينوكس فارما هولدنج ليمتيد حصته بشركة راميدا بنسبة 2.7% ليصل إجمالي حصته بالشركة إلى 15.4%.

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 337.2 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، بناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 يونيو الماضي، بشراء أسهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها، وحققت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة خلال الربع الأول لعام 2021 بلغت 28.8 مليون دولار مقارنة بـ40.3 مليون دولار خلال الفترة المقارنة في عام 2020، مرجعة أسباب التراجع إلى استمرار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع منذ اندلاع جائحة كورونا في الربع الأول من العام المالي 2020 وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وفرض حظر التجوال وغلق الموانئ والمطارات في دول أوروبا بداية من النصف الأول من مارس 2020 ثم المملكة المتحدة في النصف الثاني من ذات الشهر.

وسجلت العرفة القابضة، صافي خسائر مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت 9.9 مليون دولار وهامش خسارة قدره 34.4% خلال الربع الأول لعام 2021 مقارنة بصافي خسائر بعد احتساب الضريبة بلغت 144 ألف دولار وهامش خسارة قدره 0.4% خلال الربع المماثل من عام 2020.

وأعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تحقيق مبيعات بلغت 480.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 365.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح 132.5 مليون جنيه مقارنة مع 63.7 مليون جنيه بنسبة نمو 108% خلال فترة المقارنة.

كما أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، تحقيق فائض قابل للتوزيع العام الحالي 1.522 مليون جنيه مقابل 17.429 مليون جنيه العام السابق، ومستهدف قدره 10.277 مليون جنيه بنسبة تحقيق هدف 15%.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، فتح أسواق تصديرية جديدة في ظل المنافسة العالمية في صناعة الأسمدة، وصدرت كمية 130 ألف طن سماد يوريا زراعي بقيمة تصل لنحو 40 مليون دولار خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2021 بعد الوفاء بحصة وزارة الزراعة.