شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لـ"أوبك بلس" تجتمع في 31 أغسطس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المتوقع أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة التي تسدي المشورة إلى وزراء نفط مجموعة أوبك بلس اجتماعها القادم في 31 أغسطس 2021.

وسيعقب ذلك اجتماع وزاري في اليوم التالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها للنظر في سياسة التحالف النفطي، بحسب وكالة رويترز.

يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري اتفق وزراء مجموعة أوبك+ على زيادة إمدادات النفط من أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة بدءاً من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات برفع خط الأساس.

وخلال الاجتماع الأخير تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

وبالأمس، تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود حام نيمكس للجلسة السادسة في ثمانية جلسات وارتداد عقود خام برنت للجلسة السابعة في ثماتية جلسات من الأدنى لهما منذ 24 من مايو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ مطلع أبريل.