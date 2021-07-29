شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم أغسطس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت مؤسسة البترول الكويتية شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس 2021.

وتريد المؤسسة تسلم الشحنة في ميناء الزور في 26 أو 27 أغسطس 2021، والعطاء سيغلق في 29 يوليو الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية، قد طلبت في وقت سابق خلال الشهر الجاري، ما يصل إلى شحنتين من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس.

وطلبت الشحنتين للتسليم خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من أغسطس في مناقصة تغلق يوم 26 يوليو.

وأعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، قبل أيام عن وصول أول ناقلة تحمل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور، والبالغ حجمها 213 ألف متر مكعب إيذانا بقرب تشغيل الوحدات.

وكشفت مؤسسة البترول الكويتية في يونيو الماضي أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية.

وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار.