شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت الجنوبية" تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 175 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 12.5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم الإستحقاق يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

تجدر الإشارة إلى أن أسمنت الجنوبية حققت صافي أرباح بلغ 175 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 183 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 3.9% وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 1.8%، وكذلك ارتفاع المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 14.4%، وانخفاض الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 52.2%.