شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سدافكو" تتراجع 46% بالربع الأول من عامها المالي لزيادة مصاريف البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 46.1% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 38 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 44.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 76.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 3.6 مليون ريال، مقارنةً بالعام الماضي وذلك بسبب زيادة الإنفاق على الأنشطة الترويجية.

كذلك انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 8.7 مليون ريال نتيجة تبرعات نقدية وعينية تمت خلال العام 2020، وقابلتها جزئيا زيادة قدرها 4.6 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة مصروفات تدريب وتطوير الموظفين بالإضافة إلى زيادة مصروفات الحماية للبنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات.

وتراجعت الإيرادات إلى 492.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل إيرادات بلغت 566 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 260.9 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 مقابل أرباح بلغت 265.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية (مخصص الذمم المدينة التجارية) والتي انخفضت بمقدار 12.1 مليون ريال سعودي (2.1 مليون ريال سعودي مقابل 14 مليون ريال سعودي العام الماضي) بسبب كفاءة التحصيل والمتابعة.