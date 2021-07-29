شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً ليخترق مستوى 0.7375 ويختبر مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق 0.7420 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 0.7495 كهدف إيجابي تالي، بينما التداول دون 0.7375 سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7310 والمقاومة 0.7440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي