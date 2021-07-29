شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ليتخطى حاجز 75.00 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 76.00 ثم 77.80 كأهداف رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 74.70 والأهم فوق 74.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.80 والمقاومة 76.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد