شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الفضة صعوداً بشكل ملحوظ الآن ليقترب من هدفنا المنتظر عند 25.65، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر عند ملامسة المستوى المذكور، حيث إن اختراقه سيخرج السعر من القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويقود لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 26.25 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، تماسك مستوى 25.65 أمام الارتفاع الحالي سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط والتوجه لاختبار مستوى 24.95 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد