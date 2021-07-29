شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليصل إلى مقاومة النطاق الجانبي عند 1825.15، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيخرج السعر من النطاق الجانبي المشار له صباحاً ويقود لتحقيق مزيد من الارتفاع والتوجه نحو 1860.00 كهدف إيجابي تالي، بينما الصمود أمام الاندفاع الصاعد الحالي سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً وزيارة دعم النطاق الجانبي عند 1797.00 خلال الجلسات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي