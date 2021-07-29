شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.4000، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.4240.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3790 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد