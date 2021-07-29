شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الارتفاع ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1888، ويحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50 ليدعم فرص تخطي المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة نحو 1.1975.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1780 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد