شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 29-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 29-7-2021 أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.50جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.44جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 18.50جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل 18.45جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفى بنك البركة يسجل 18.53جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس بالبنوك.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.47 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه.

18.66 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه.

18.68 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 جنيه. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه.

18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة18.53 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.53 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.55 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.