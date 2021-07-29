الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 29-7-2021

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 29-7-2021 أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك 18.50جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.44جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 18.50جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل 18.45جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفى بنك البركة يسجل 18.53جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس بالبنوك.

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.47 جنيه للشراء.

 

18.59 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه.

 

18.66 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه.

18.68 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.50 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 جنيه.

 

18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة18.53 جنيه للشراء.

 

18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.53 جنيه للشراء.

 

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.55 جنيه للشراء.

 

18.68 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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