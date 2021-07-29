شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تتيح منحتين لدول جنوب شرق آسيا للاستجابة ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن منحة بقيمة 2.5 مليون دولار لمساعدة اليونيسف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) - وكذلك الشركاء على الأرض - على توسيع نطاق الاستجابة ضد فيروس كورونا في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام والفلبين وباكستان.

وذكرت جوجل في منشور لها اليوم الخميس أن هذا الدعم الضروري المنقذ للحياة سيتم توفيره للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

بالإضافة إلى ذلك ستوفر جوجل 5 ملايين دولار إضافية في شكل منح إعلانية حتى تتمكن الوكالات الحكومية المحلية والمنظمات مثل اليونيسف من تدشين حملات إعلامية عامة، ما يضمن وصول الرسائل الصحية المهمة إلى أكبر جمهور ممكن.

وقالت الشركة إنها تسهم بكل الطرق الممكنة في التعافي الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، بدءًا من تزويد مالكي الأعمال الصغيرة والعاملين بتدريب على المهارات الرقمية إلى تعزيز الجيل القادم من مؤسسي الشركات الناشئة، ومن خلال منحة منفصلة تساعد جوجل الآسيان والمنظمات غير الربحية المحلية في سد الفجوات الرقمية في المجتمعات المهمشة.