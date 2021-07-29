الاقتصاد

جوجل تتيح منحتين لدول جنوب شرق آسيا للاستجابة ضد فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن منحة بقيمة 2.5 مليون دولار لمساعدة اليونيسف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) - وكذلك الشركاء على الأرض - على توسيع نطاق الاستجابة ضد فيروس كورونا في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام والفلبين وباكستان.

 

وذكرت جوجل في منشور لها اليوم الخميس أن هذا الدعم الضروري المنقذ للحياة سيتم توفيره للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

 

بالإضافة إلى ذلك ستوفر جوجل 5 ملايين دولار إضافية في شكل منح إعلانية حتى تتمكن الوكالات الحكومية المحلية والمنظمات مثل اليونيسف من تدشين حملات إعلامية عامة، ما يضمن وصول الرسائل الصحية المهمة إلى أكبر جمهور ممكن.

 

وقالت الشركة إنها تسهم بكل الطرق الممكنة في التعافي الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، بدءًا من تزويد مالكي الأعمال الصغيرة والعاملين بتدريب على المهارات الرقمية إلى تعزيز الجيل القادم من مؤسسي الشركات الناشئة، ومن خلال منحة منفصلة تساعد جوجل الآسيان والمنظمات غير الربحية المحلية في سد الفجوات الرقمية في المجتمعات المهمشة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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