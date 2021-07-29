شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل اجتماع الاحتياطي الاتحادي ،الذي قلص احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت أقرب من المخطط له سابقا ،مؤكدا على استمرار دعمه أكبر اقتصاد فى العالم فى ضوء تطورات جائحة فيروس كورونا والمخاوف من انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

أضاف اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1879$ الأعلى منذ 12 تموز/يوليو الجاري، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1842 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1838$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 91.98 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي"يوم الأربعاء" على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر ، تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية ،وأكدا على استمراره فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التضخم والتوظيف.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.